Уже третья девушка обвинила солиста Backstreet Boys в изнасиловании

Это уже третье обвинение в изнасиловании в отношении Картера за последние годы. В 2017 году американская актриса и певица Мелисса Шуман заявила, что участник Backstreet Boys изнасиловал ее в 2002 году, когда ей было 18. По ее словам, музыкант пригласил ее к себе в квартиру в Санта-Монике: сначала атмосфера была непринужденной, но после Картер напился и изнасиловал ее. Шуман отмечает, что до Картера у нее никогда не было сексуальных отношений. Музыкант тогда тоже не признал вину, ему удалось избежать наказания из‑за истечения срока давности.