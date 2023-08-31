Уже третья девушка обвинила солиста Backstreet Boys в изнасиловании

Еще одна девушка обвинила солиста Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании. Об этом пишут Daily Mail и TMZ.
Истица, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что музыкант неоднократно подвергал ее сексуализированному насилию в 2003 году. Тогда ей было 15 лет, а музыканту — 23 года. По словам обвинительницы, сперва артист напоил ее алкоголем, а затем изнасиловал на яхте и в автобусе.
Сам Картер обвинения отрицает. Его адвокат Дейл Хейз-младший заявил, что 20 лет назад эта девушка уже выдвигала аналогичные обвинения, но тогда правоохранители не нашли оснований для возбуждения дела. Защитник говорит, что истица повторяет те же обвинения, но от этого они не становятся более правдивыми.
Это уже третье обвинение в изнасиловании в отношении Картера за последние годы. В 2017 году американская актриса и певица Мелисса Шуман заявила, что участник Backstreet Boys изнасиловал ее в 2002 году, когда ей было 18. По ее словам, музыкант пригласил ее к себе в квартиру в Санта-Монике: сначала атмосфера была непринужденной, но после Картер напился и изнасиловал ее. Шуман отмечает, что до Картера у нее никогда не было сексуальных отношений. Музыкант тогда тоже не признал вину, ему удалось избежать наказания из‑за истечения срока давности.
В декабре 2022-го против Картера вновь выдвинули обвинения. Шэннон Рут, у которой аутизм и церебральный паралич, сказала, что Картер изнасиловал ее в 2001 году во время тура бойз-бенда «Black & Blue». Девушке тогда было 17 лет. Она утверждает, что Картер выбрал ее из очереди фанатов, просивших автографы, и предложил присоединиться к нему в автобусе. Там он напоил ее розовым напитком под названием VIP Juice с алкогольным вкусом, а затем приказал заняться с ним оральным сексом, говорит обвинительница.
В феврале 2023 года Картер подал встречный иск против обвинивших его в изнасиловании женщин. Музыкант заявил, что сам стал жертвой вымогательства и клеветы с их стороны. По его утверждениям, девушки были участницами «пятилетнего заговора» и хотели просто опорочить его.