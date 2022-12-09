Ника Картера из Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

Девушка обвинила участника Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании во время концертного тура бойз-бенда «Black & Blue» в 2001 году. Об этом сообщает Rolling Stone.
Девушка Шэннон Рут, страдающая аутизмом и церебральным параличом, потребовала возместить ущерб в размере 30 млн долларов. Она утверждает, что в 2001 году Картер, которому на тот момент был 21 год, выбрал ее из очереди фанатов, просивших автографы, и предложил присоединиться к нему в автобусе.
По словам Рут, музыкант напоил ее розовым напитком под названием VIP juice с алкогольным вкусом. Затем он приказал ей заняться с ним оральным сексом.
«Последний 21 год были наполнены болью, смятением, разочарованием, стыдом и членовредительством, которые являются прямым результатом того, что Ник Картер изнасиловал меня. Несмотря на то что я аутистка и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня сильнее… чем то, что сделал со мной он», — рассказала девушка.
Она подчеркнула, что Картер пытался запугать девушку, чтобы она замолчала. Он заявил, что «настроит людей против меня, потому что он Ник Картер и у него есть власть разрушить мою жизнь».
Юрист музыканта Майкл Хольц отверг обвинения. «Этот иск об инциденте, который, предположительно, произошел более двадцати лет назад, не только юридически не обоснован, но также полностью не соответствует действительности», — сказал он.