Ника Картера из Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

«Последний 21 год были наполнены болью, смятением, разочарованием, стыдом и членовредительством, которые являются прямым результатом того, что Ник Картер изнасиловал меня. Несмотря на то что я аутистка и живу с церебральным параличом, я считаю, что ничто не повлияло на меня сильнее… чем то, что сделал со мной он», — рассказала девушка.