«Типичная славянская пара»: Джастин и Хейли Бибер не договорились о нарядах и попали в мемы

Джастин и Хейли Бибер попали в объективы папарацци, направляясь в «Криспи-Крим» на Таймс-сквер. Модель — в алом обтягивающем мини-платье, в босоножках на каблуках, с макияжем и прической. Певец явно менее серьезно отнесся к выбору наряда, надев спортивные шорты и толстовку, розовую кепку и яркие кроксы. Судя по его виду, он не хотел привлекать к себе лишнее внимание. Почти год назад этот трюк не сработал: певец тогда надел парик, но быстро был рассекречен — в соцсетях его сравнивали с Анной Винтур, Эдной Мод из «Суперсемейки» и Вилли Вонкой из «Чарли и шоколадная фабрика».
Теперь Бибер вновь попал в мемы — на этот раз из‑за явного контраста с нарядом жены.
«Джастин Бибер и Хейли Бибер приехали в „Криспи-Крим“ на Таймс-сквер в Нью-Йорке»
«Я нашла оригинальную фотографию»
«Она готова к „Мет Гала“, он готов пойти в столовую»
«Когда я смотрю на всякие парочки, большинство из них выглядит именно так. Женщина красивая и внимательная, а мужчина может позволить себе выглядеть неряшливо, не заботиться о своей одежде и внешнем виде. Так что у женщин на самом деле нет стандартов, они могут принять мужчину во всем. Но я не вижу такого же отношения в ответ»
«Он всегда одевается так, будто собирается помочь маме донести пакеты с продуктами из машины»
«Люди обсуждают его наряд, но… Это ровно то, что я надела бы в „Криспи-Крим“. Почему она одета ТАК для похода в „Криспи-Крим“?»
«Их наряды — аллегория ожиданий общества от мужчин и женщин»
«Она Барби, он даже не Кен»
«Она готова к „Мет Гала“, он готов пойти в столовую», — подшучивает @reedh98, а @saeeddicaprio считает, что Джастин Бибер «одевается так, будто собирается помочь маме донести пакеты с продуктами из машины». Глядя на снимки, комментаторы вспоминают другой мем весны и лета этого года, связанный со слоганом комедии Греты Гервиг: «Она — всё. Он просто Кен». В новой интерпретации фраза звучит как «Она Барби, он даже не Кен».
Некоторые пользователи обращают внимание, что наряды знаменитостей — «аллегория ожиданий общества от мужчин и женщин». @ladymysticalwmn утверждает, что во многих парах, которые она видела, женщина старается следить за собой, а мужчина может позволить себе выглядеть неряшливо.
Комментаторы, которые стараются посмотреть на ситуацию с другой стороны, считают, что фото демонстрируют пример здоровых отношений, в которых один может принимать видение стиля другого. Авторка этого твита замечает, что певцу тоже может быть некомфортно от слишком нарядного лука жены.