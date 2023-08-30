«Типичная славянская пара»: Джастин и Хейли Бибер не договорились о нарядах и попали в мемы

Джастин и Хейли Бибер попали в объективы папарацци, направляясь в «Криспи-Крим» на Таймс-сквер. Модель — в алом обтягивающем мини-платье, в босоножках на каблуках, с макияжем и прической. Певец явно менее серьезно отнесся к выбору наряда, надев спортивные шорты и толстовку, розовую кепку и яркие кроксы. Судя по его виду, он не хотел привлекать к себе лишнее внимание. Почти год назад этот трюк не сработал: певец тогда надел парик, но быстро был рассекречен — в соцсетях его сравнивали с Анной Винтур, Эдной Мод из «Суперсемейки» и Вилли Вонкой из «Чарли и шоколадная фабрика».