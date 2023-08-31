Художник Дасти Рей сделал почти одинаковые обложки альбомов для Doja Cat и группы Chaver

Pop Crave выяснил, что обе обложки нарисовал американский художник Дасти Рей, который специализируется на мрачных картинах в оттенках красного и розового. Он репостнул анонс альбома Doja Cat к себе на страницу в X (экс-Twitter), а в случае с Chaver музыканты сами подписали автора изображения.