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Художник Дасти Рей сделал почти одинаковые обложки альбомов для Doja Cat и группы Chaver

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

Американская хип-хоп-артистка Doja Cat анонсировала новый альбом «Scarlet», и его обложка подозрительно сильно похожа на обложку пластинки «Of Gloom» метал-группы Chaver. Внимание на это обратил портал Pop Crave.

На обложке Doja Cat нарисован фиолетовый паук и небольшая капля крови над ним. Почти тот же паук появился на картинке Chaver — только капля круглая, а чуть выше еще изображено название группы.

© Из соцсетей Chaver
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© Из соцсетей Doja Cat
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Pop Crave выяснил, что обе обложки нарисовал американский художник Дасти Рей, который специализируется на мрачных картинах в оттенках красного и розового. Он репостнул анонс альбома Doja Cat к себе на страницу в X (экс-Twitter), а в случае с Chaver музыканты сами подписали автора изображения.

Интересно также, что и «Scarlet», и «Of Gloom» выходят на цифровых платформах 22 сентября. Ждем продолжения этой истории — возможно, совпадение не случайно.

Подробности по теме
Doja Cat выпустит новый альбом в сентябре
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