Doja Cat выпустит новый альбом в сентябре

Американская хип-хоп-артистка Doja Cat анонсировала новый альбом в своем инстаграме*. Он будет называться «Scarlet» и выйдет 22 сентября.
«Scarlet» станет продолжением пластинки «Her World», вышедшей в 2021 году. А на обложке появится фиолетовый акварельный паук. Других подробностей о новом альбоме пока нет.
Scarlet Spider, он же Алый Паук, известен в поп-культуре как клон Человека-паука в основной вселенной комиксов Marvel. Возможно, Doja Cat сделает отсылку к персонажу.
Портал NME предположил, что «Attention» и «Paint the Town Red» могут войти в новый альбом Doja Cat. Но никаких подтверждений этой информации пока нет.
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