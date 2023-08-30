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Doja Cat выпустит новый альбом в сентябре

Виктория Шанина
Сегодня в 11:09

Американская хип-хоп-артистка Doja Cat анонсировала новый альбом в своем инстаграме*. Он будет называться «Scarlet» и выйдет 22 сентября.

«Scarlet» станет продолжением пластинки «Her World», вышедшей в 2021 году. А на обложке появится фиолетовый акварельный паук. Других подробностей о новом альбоме пока нет.

Scarlet Spider, он же Алый Паук, известен в поп-культуре как клон Человека-паука в основной вселенной комиксов Marvel. Возможно, Doja Cat сделает отсылку к персонажу.

© Соцсети Doja Cat

Альбом «Scarlet» станет уже третьим релизом Doja Cat. В июне артистка выпустила сингл «Attention», который, по ее собственным словам, стал первым в новой творческой эре. А в августа вышел трек «Paint the Town Red».

Портал NME предположил, что «Attention» и «Paint the Town Red» могут войти в новый альбом Doja Cat. Но никаких подтверждений этой информации пока нет.

* Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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