Бонни Райт из «Гарри Поттера» пожаловалась на нехватку экранного времени Джинни Уизли в фильмах

«Когда фанаты делятся своим разочарованием… они делают это так: „Мы знаем, что это была не ты. Мы просто хотели, чтобы тебя было больше“. И так происходит с каждым персонажем. Эх, если бы только фильмы могли быть пятичасовыми», — добавила актриса.