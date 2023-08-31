Бонни Райт из «Гарри Поттера» пожаловалась на нехватку экранного времени Джинни Уизли в фильмах

Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли во франшизе про Гарри Поттера, пожаловалась в подкасте Майкла Розенбаума «Inside of You» на нехватку экранного времени.
По словам актрисы, ее персонаж был немногословным и появлялся на экране крайне редко. В первом фильме «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года у Райт изначально не было ни одной реплики.
«Фактически первая моя реплика в фильме, а это была одна реплика, была дана мне в день съемок, [и режиссер Крис Коламбус] сказал: „Я думаю, тебе нужна реплика“. Ею стала фраза, желавшая удачи Гарри», — сказала актриса.
По словам Райт, она никогда не общалась с продюсером о большом вовлечении Джинни в проект, так как «в сценариях не было места для изменений». Поклонники разделили мнение актрисы, что Уизли должно было быть больше.
«Когда фанаты делятся своим разочарованием… они делают это так: „Мы знаем, что это была не ты. Мы просто хотели, чтобы тебя было больше“. И так происходит с каждым персонажем. Эх, если бы только фильмы могли быть пятичасовыми», — добавила актриса.
Ранее стало известно, что звезда из фильмов про Гарри Поттера Эванна Линч сыграет главную роль в черной комедии «Influenced!», вдохновением для которой послужил классический роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Она исполнит роль консультантки в магазине косметики по имени Дора, мечтающей стать инфлюэнсером.