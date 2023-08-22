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Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч сыграет главную роль в фильме по мотивам «Портрета Дориана Грея»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:14

Звезда франшизы «Гарри Поттер» Эванна Линч сыграет главную роль в черной комедии «Influenced!», вдохновлением для которой послужил классический роман Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея». Об этом сообщил Variety.

Актриса сыграет продавца-консультанта магазина косметики по имени Дора, мечтающую стать инфлюенсером. Согласно сюжету, чем безжалостнее девушка становится в погоне за славой, тем более искаженными становятся ее фото в соцсетях.

Режиссером и сценаристом фильма станет Ник Уайлд. Съемки картины пройдут в Великобритании и Италии в 2024 году. Продюсерами проекта станут Джонни Чен и Ламия Найеб Сент Хилэр.

«Ник написал уморительный сценарий, который ярко иллюстрирует медленную психическую и моральную деградацию, постигающую человека, который теряет из виду грань между реальностью и отфильтрованной воображаемой жизнью», — рассказала Линч.

Она добавила, что «Influenced!» расскажет «историю о повседневной ловушке, которую, похоже, никто из нас не может избежать». Сюжет картины актриса назвала «мрачным, интересным и зловещим».

Уайлд отметил, что работал над лентой в течение последних нескольких лет. «Темы идентичности и самовосприятия, затронутые Оскаром Уайлдом, по-прежнему октуальны и, если уж на то пошло, даже усилены нынешним культурным помешательством на идее показать собственную значимость через число подписчиков и отфильтрованным постам о своей якобы лучшей жизни», — сказал режиссер.

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