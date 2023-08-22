Звезда «Гарри Поттера» Эванна Линч сыграет главную роль в фильме по мотивам «Портрета Дориана Грея»

Уайлд отметил, что работал над лентой в течение последних нескольких лет. «Темы идентичности и самовосприятия, затронутые Оскаром Уайлдом, по-прежнему октуальны и, если уж на то пошло, даже усилены нынешним культурным помешательством на идее показать собственную значимость через число подписчиков и отфильтрованным постам о своей якобы лучшей жизни», — сказал режиссер.