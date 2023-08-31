Сара Джессика Паркер забрала домой котенка со съемочной площадки «И просто так»

Сара Джессика Паркер рассказала в своих соцсетях, что забрала домой котенка со съемочной площадки «И просто так» — спин-оффа «Секса в большом городе». В проекте он появился как питомец Кэрри Брэдшоу по кличке Шу.
В реальной жизни котенка зовут Лотос. По словам актрисы, ему и его братьям и сестрам дали ботанические имена, когда они еще новорожденными были спасены сотрудниками защитной организации.
Паркер и ее муж Мэттью Бродерик забрали котенка домой в апреле 2023 года. Он присоединился к другим питомцам семьи — Реми и Смиле -, которых они приютили в прошлом году.
23 августа стало известно, что «И просто так» продлили на третий сезон накануне финала второго сезона. Работа над продолжением шоу начнется только после завершения голливудских забастовок.
«С нетерпением ждем, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка», — говорилось в заявлении главы отдела оригинального контента Max Сары Обри.