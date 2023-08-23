«И просто так» продлили на третий сезон до окончания второго

Спин-офф «Секса в большом городе» под названием «И просто так» продлили на третий сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сериал продлили накануне финала второго сезона, релиз которого запланирован на 24 августа. Работа над третьим сезоном начнется только после завершения голливудских забастовок.
«Воздаем должное [шоураннеру] Майклу Кингу и его великолепной команде, которые продолжают очаровывать нас спустя 25 лет динамичной дружбой и увлекательными историями. С нетерпением ждем, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка», — говорится в заявлении главы отдела оригинального контента Max Сары Обри.
Во втором сезоне «И просто так» снялись все участницы оригинального каста «Секса в большом городе»: Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл. К ним присоединились Сара Рамирез, Сарита Чудхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хандлер, Кристофер Джексон, Ниалл Каннингем, Кэти Энг и Алекса Суинтон.