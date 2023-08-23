«И просто так» продлили на третий сезон до окончания второго

«Воздаем должное [шоураннеру] Майклу Кингу и его великолепной команде, которые продолжают очаровывать нас спустя 25 лет динамичной дружбой и увлекательными историями. С нетерпением ждем, когда зрители увидят, куда приведет третий сезон наших любимых жителей Нью-Йорка», — говорится в заявлении главы отдела оригинального контента Max Сары Обри.