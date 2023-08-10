«Я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей (тем паче, что все они требовали опять-таки очной работы в Москве), а я уже три года живу за границей, откуда студентам все эти годы и преподавал. В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — заявил преподаватель.