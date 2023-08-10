Реклама
Новости

Из Высшей школы экономики ушел один из ее основателей — Игорь Липсиц. Ему не дали работать удаленно

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:51

Доктор экономических наук Игорь Липсиц, один из основателей Высшей школы экономики, уволился из вуза. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Липсиц признался, что 1 сентября уйдет из университета, поскольку его руководство «в одностороннем порядке аннулировало» его контракт на дистанционную работу. При этом преподаватель уже три года живет вне России.

«Основная моя педагогическая нагрузка — как раз на полностью дистанционной магистерской программе „Маркетинг-менеджмент“», — добавил Липсиц.

Он отметил, что в «Вышке» ему предложили «иные заманчивые вакансии», такие как «паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц)».

«Я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей (тем паче, что все они требовали опять-таки очной работы в Москве), а я уже три года живу за границей, откуда студентам все эти годы и преподавал. В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — заявил преподаватель.

О своих будущих профессиональных планах Липсиц не сообщил.

Игорь Липсиц работал в НИУ ВШЭ с 1993 года и состоял в первом учебном совете университета. Он числится ординарным (пожизненным) профессором Высшей школы экономики.

расскажите друзьям
теги
ВШЭ
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»