Доктор экономических наук Игорь Липсиц, один из основателей Высшей школы экономики, уволился из вуза. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Липсиц признался, что 1 сентября уйдет из университета, поскольку его руководство «в одностороннем порядке аннулировало» его контракт на дистанционную работу. При этом преподаватель уже три года живет вне России.
«Основная моя педагогическая нагрузка — как раз на полностью дистанционной магистерской программе „Маркетинг-менеджмент“», — добавил Липсиц.
Он отметил, что в «Вышке» ему предложили «иные заманчивые вакансии», такие как «паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц)».
«Я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей (тем паче, что все они требовали опять-таки очной работы в Москве), а я уже три года живу за границей, откуда студентам все эти годы и преподавал. В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — заявил преподаватель.
О своих будущих профессиональных планах Липсиц не сообщил.
Игорь Липсиц работал в НИУ ВШЭ с 1993 года и состоял в первом учебном совете университета. Он числится ординарным (пожизненным) профессором Высшей школы экономики.