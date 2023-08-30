Земфира* и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Первые слухи о разрыве между артисткой и режиссером возникли в июле этого года. Фанаты пары в тиктоке подметили, что Земфира и Литвинова вдвоем побывали на показе модного дома Balenciaga и появлялись на фото с моделью Беллой Хадид и актрисой Николь Кидман, однако совместных изображений от них так и не появилось, что прервало еще одну традицию.