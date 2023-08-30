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Земфира* и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Максим Саблин
Сегодня в 16:59

Земфира и Рената Литвинова отписались от аккаунтов друг друга в инстаграме**, обратил внимание телеграм-канал «Светский хроник».

Счетчики подписок в аккаунтах певицы и актрисы опустели.

«Говорят, что иноагент Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки», — замечает автор телеграм-канала.

Он также добавляет, что Литвинова не поздравила публично многолетнюю подругу с днем рождения 26 августа, хотя такие посты можно найти в ее соцсетях за прошлые годы.

«Так вот из‑за чего Земфира устроила погром в Казахстане?» — гадает канал, вспоминая историю прошлой недели, когда организаторы концерта в Казахстане пристыдили певицу за разбросанный мусор в гримерке после выступления и непрофессиональное поведение ее команды.

Первые слухи о разрыве между артисткой и режиссером возникли в июле этого года. Фанаты пары в тиктоке подметили, что Земфира и Литвинова вдвоем побывали на показе модного дома Balenciaga и появлялись на фото с моделью Беллой Хадид и актрисой Николь Кидман, однако совместных изображений от них так и не появилось, что прервало еще одну традицию.

* Земфира Рамазанова признана Минюстом России иностранным агентом.

** Instagram принадлежит корпорации Meta, она признана экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Рената ЛитвиноваЗемфира РамазановаБелла ХадидНиколь Кидман
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