Земфира* и Рената Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Земфира и Рената Литвинова отписались от аккаунтов друг друга в инстаграме**, обратил внимание телеграм-канал «Светский хроник».
Счетчики подписок в аккаунтах певицы и актрисы опустели.
«Говорят, что иноагент Земфира и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом обе обнулили подписки», — замечает автор телеграм-канала.
Он также добавляет, что Литвинова не поздравила публично многолетнюю подругу с днем рождения 26 августа, хотя такие посты можно найти в ее соцсетях за прошлые годы.
«Так вот из‑за чего Земфира устроила погром в Казахстане?» — гадает канал, вспоминая историю прошлой недели, когда организаторы концерта в Казахстане пристыдили певицу за разбросанный мусор в гримерке после выступления и непрофессиональное поведение ее команды.
Первые слухи о разрыве между артисткой и режиссером возникли в июле этого года. Фанаты пары в тиктоке подметили, что Земфира и Литвинова вдвоем побывали на показе модного дома Balenciaga и появлялись на фото с моделью Беллой Хадид и актрисой Николь Кидман, однако совместных изображений от них так и не появилось, что прервало еще одну традицию.
** Instagram принадлежит корпорации Meta, она признана экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.