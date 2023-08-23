«Зачем вы оставили нам такое дерьмо?»: Земфира* против фанатов и организаторов концерта в Астане

В Казахстане разгорелся скандал после концерта Земфиры*. Певица назвала организацию концертов чудовищной и разозлила слушателей, а ее в ответ обвиняют в неуважении к фанатам и промоутерам.
Земфира дала концерты в Риге, Алматы и Астане. После шоу она раскритиковала организаторов в своем инстаграме**.
«три абсолютно разных концерта, много мыслей. чудовищная организация в казахстане — некий табриз. вывезли на профессионализме.а в остальном, прекрасная маркиза. спасибо (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.)», — написала она.
Замечание певицы неприятно удивило посетителей. Они не поняли ее претензий и обратили внимание на слово «Казахстан» с маленькой буквы, посчитав проявлением неуважения к своей стране, и в ответ предложили ей ехать домой. Хотя часть комментаторов согласилась, что звук в зале мог быть и лучше, они отметили, что, например, ранее выступавшие в том же зале Black Eyed Peace были более благодарны слушателям.
Земфира отреагировала на негатив в свой адрес. Она извинилась за пунктуационные ошибки и похвалила слушателей, но ничего не сказала про организаторов.
«КАЗАХСТАН, абсолютно не хотела задеть вас! писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. прошу прощения. у меня в принципе прекрасная публика, везде, КАЗАХСТАН исключением не стал — встретили действительно отлично», — говорится в обновлении ее поста.
На возмущение певицы ответила представительница агентства DPartners и журналистка Дана Орманбаева. Она была возмущена поведением окружения Земфиры и ее невежливым отношением к организаторам. Промоутер опубликовала серию постов с рассказом о событиях за кулисами.
Упомянутый Земфирой «некий табриз» — это концертный директор Табриз Шахиди, он много лет организует выступления российских звезд, в том числе и Рамазановой. В этот раз он отвечал за планирование ее шоу в Риге (оттуда она прилетела в Казахстан), однако к Астане и Алматы отношения не имел, прояснила Орманбаева.
Организаторка пишет, что в сотрудничестве с Земфирой проблемы начались в первые же дни. Певица согласилась дать три концерта, однако один из них, в Ташкенте, почти сразу же отменила, будучи недовольной залом. Промоутерам пришлось терпеть недовольство фанатов в Узбекистане, отмечает представительница DPartners.
В Алматы выступление оказалось на грани срыва, говорит Орманбаева, так как кто‑то решил снять саундчек Земфиры, хотя это строго запрещено райдером. На организаторов накинулся ее тур-менеджер. После короткого расследования злоумышленником оказался участник команды певицы. Менеджер не принес извинений, добавляет организаторка.
Райдер Земфиры был четко обговорен заранее и выполнен в полном объеме, утверждает Орманбаева. Несмотря на это, перед началом тур-менеджер прислал обновленный документ, в котором значился дорогой коньяк XO. Организаторка отмечает, что представитель Земфиры кричал на нее, требуя привезти напитки, однако доставка откладывалась из‑за пробок.
О выступлении в Астане Орманбаева пишет, что саундчек был сложным, но закончился удовлетворительно и был утвержден техническим директором Земфиры. В подтверждение своих слов она запостила видео, где певица со сцены говорит, что простудилась, но саундчек был «хороший».
По словам организаторки, на качество звука влияют специалисты команды артиста, а своему звукачу Земфира три раза между песнями показала средний палец и, вероятно, уволила.
В завершение своего рассказа Орманбаева опубликовала кадры с мусором и пятнами на полу гримерки Земфиры.
«Мы все и всё выдержали без надрыва и кривляний. Потому что это и есть специфика нашей отрасли. В ней мы не первый год, как вы знаете. Только одно я не могу простить: зачем вы оставили нам в ответ на гостеприимство такое дерьмо?» — удивляется организаторка.
Чуть позже Орманбаева добавила: «То, что является фактом „за гранью“, я не буду публиковать. И не буду об этом рассказывать в публичном поле. Но, поверьте, этот факт вверг лично меня в ужас. Хотя, повторю, я давно в этой сфере, но никогда не слышала запросы такого плана».
* Земфира Рамазанова признана Минюстом иностранным агентом.
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.