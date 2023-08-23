«Зачем вы оставили нам такое дерьмо?»: Земфира* против фанатов и организаторов концерта в Астане

Замечание певицы неприятно удивило посетителей. Они не поняли ее претензий и обратили внимание на слово «Казахстан» с маленькой буквы, посчитав проявлением неуважения к своей стране, и в ответ предложили ей ехать домой. Хотя часть комментаторов согласилась, что звук в зале мог быть и лучше, они отметили, что, например, ранее выступавшие в том же зале Black Eyed Peace были более благодарны слушателям.