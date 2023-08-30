Реклама
Новости

Абитуриентам с серебряной медалью начислят дополнительные баллы к ЕГЭ

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:57

Абитуриенты с серебряной медалью смогут получить дополнительные баллы к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.

За нее абитуриентам начислят до трех баллов, а за золотую — до пяти баллов, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В мае стало известно, что в российских школах вновь будут награждать учеников серебряными медалями, начиная с 2023/2024 учебного года. 4 августа Владимир Путин подписал соответствующий закон о возвращении медали «За особые успехи в учении» II степени.

С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.

расскажите друзьям
люди
Сергей КравцовВладимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»