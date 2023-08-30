Абитуриентам с серебряной медалью начислят дополнительные баллы к ЕГЭ

Абитуриенты с серебряной медалью смогут получить дополнительные баллы к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.
За нее абитуриентам начислят до трех баллов, а за золотую — до пяти баллов, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
В мае стало известно, что в российских школах вновь будут награждать учеников серебряными медалями, начиная с 2023/2024 учебного года. 4 августа Владимир Путин подписал соответствующий закон о возвращении медали «За особые успехи в учении» II степени.
С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.