В российские школы вернут серебряные медали

Со следующего учебного года (2023/2024) в российских школах вновь будут награждать учеников серебряными медалями. Об этом на пресс-конференции сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — цитирует его слова ТАСС.
Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.
С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.