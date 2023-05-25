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В российские школы вернут серебряные медали

Семён Гудошников
Сегодня в 12:19

Со следующего учебного года (2023/2024) в российских школах вновь будут награждать учеников серебряными медалями. Об этом на пресс-конференции сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — цитирует его слова ТАСС.

Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.

С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.

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Сергей Кравцов
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