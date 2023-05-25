В российские школы вернут серебряные медали

С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.