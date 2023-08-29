Реклама
Новости

Тимати и Антон Пинский выкупили российский бизнес Domino’s Pizza

Семён Гудошников
Сегодня в 10:09

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский купили российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza. Об этом сообщил телеграм-канал ReBro, который ведет ресторатор Дмитрий Левицкий.

По его словам, презентация ребрендинга проекта для журналистов пройдет 30 августа.

Тимати предложил владельцам DP Eurasia (франчайзер Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии) выкупить его российские активы неделю назад, когда появились сообщения о банкротстве подразделения.

После того как рэпер сделал соответствующий пост в соцсетях, почти все российские франчайзи бренда связались с ним и предложили переговоры о поиске возможных вариантов, говорил Пинский.

Тимати отмечал, что у него с Пинским уже есть опыт успешного сотрудничества. В прошлом году они выкупили активы Starbucks в России и открыли в помещениях кофеен сеть под названием Stars Coffee.

расскажите друзьям
теги
Starbucks
люди
ТиматиАнтон ПинскийДмитрий Левицкий
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»