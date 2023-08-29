Тимати и Антон Пинский выкупили российский бизнес Domino’s Pizza

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский купили российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza. Об этом сообщил телеграм-канал ReBro, который ведет ресторатор Дмитрий Левицкий.
По его словам, презентация ребрендинга проекта для журналистов пройдет 30 августа.
После того как рэпер сделал соответствующий пост в соцсетях, почти все российские франчайзи бренда связались с ним и предложили переговоры о поиске возможных вариантов, говорил Пинский.
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