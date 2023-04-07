Героями шуток стали персонажи фильмов и сериалов. Чаще всего пользователи хотели таким образом показать, что, наблюдая за этими киноисториями (обычно романтическими), они больше симпатизировали в них женщинам. Так, комментаторы вспоминают Китнисс и Гейла из «Голодных игр», Кейт и Энтони из «Бриджертонов», Элл Вудс и Уорнера Хантингтона из «Блондинки в законе». Впрочем, среди мемов можно встретить и реальных исторических персонажей — например, принцессу Диану и принца Чарльза.