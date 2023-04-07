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«Она — это всё. Он просто Кен»: слоган «Барби» стал шаблоном для мемов с киногероями и селебрити

Анна Красюк
Сегодня в 17:25

Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях выйдет в кинотеатрах только 21 июля, но после публикации трейлера в соцсетях не утихают его обсуждения. Тизер показывает жизнь в Барби-Ленде, и оказывается, что в этом мире есть только Барби и Кены — их всех зовут одинаково.

Слоган фильма на официальной афише — «She’s everything. He’s just Ken» («Она — это всё. Он просто Кен»). И около каждой героини на постере указана ее профессия: там есть докторка, адвокатка, лауреатка Нобелевской премии по физике, судья Верховного суда. И даже Русалочка — ее сыграла Дуа Липа, которая, как сообщают СМИ, записала песни специально для «Барби». Рядом с каждым актером мужского пола создатели картины оставили только подписи «Он тоже Кен».

В твиттере слоган превратили в шаблон для мемов

Героями шуток стали персонажи фильмов и сериалов. Чаще всего пользователи хотели таким образом показать, что, наблюдая за этими киноисториями (обычно романтическими), они больше симпатизировали в них женщинам. Так, комментаторы вспоминают Китнисс и Гейла из «Голодных игр», Кейт и Энтони из «Бриджертонов», Элл Вудс и Уорнера Хантингтона из «Блондинки в законе». Впрочем, среди мемов можно встретить и реальных исторических персонажей — например, принцессу Диану и принца Чарльза.

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