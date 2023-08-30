Mash: на Россию надвигается дефицит «Доширака» (но цены не повысят)

Ранее в России уже возникал дефицит «Доширака»: в октябре 2021-го лапша пропала с полок магазинов в Красноярске и Волгограде. Тогда это было связано с временной приостановкой работы завода в Рязани. Представитель компании «Командор» Дмитрий Болотов тогда сказал, что это произошло по техническим причинам, а источники V1.ru упомянули нехватку персонала.