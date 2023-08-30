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Mash: на Россию надвигается дефицит «Доширака» (но цены не повысят)

Виктория Шанина
Сегодня в 12:07

В России ожидается дефицит лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак». Это связано с изменением курса рубля, а также «сокращением отгрузок и нехваткой кадров на заводе», пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника Mash, большинство сотрудников производства — это приехавшие на заработки мигранты из Средней Азии. Поскольку курс рубля упал, работать в России стало невыгодно, и они начали массово увольняться и уезжать в Казахстан и Южную Корею.

Об этом говорит и один из работников завода в Саратовской области. Он добавляет, что «рук не хватает» и отгружать упаковки лапши сотрудники успевают лишь крупным торговым сетям.

Оптовые покупатели уже высказывают недовольство сокращением поставок, но производители обещают наладить работу к октябрю.

Руководство заводов обещает не допустить роста цен на «Доширак», отмечает один из собеседников Mash. Сейчас купить лапшу в магазинах можно за 62–69 рублей.

Ранее в России уже возникал дефицит «Доширака»: в октябре 2021-го лапша пропала с полок магазинов в Красноярске и Волгограде. Тогда это было связано с временной приостановкой работы завода в Рязани. Представитель компании «Командор» Дмитрий Болотов тогда сказал, что это произошло по техническим причинам, а источники V1.ru упомянули нехватку персонала.

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