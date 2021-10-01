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В российских городах из магазинов исчез «Доширак»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:00

В Красноярске и Волгограде с полок магазинов исчезла лапша быстрого приготовления «Доширак». Об этом сообщили издания NGS24.ru и V1.ru.

По информации курьера федеральной продуктовой сети, завод приостановил производство «Доширака», поэтому неизвестно, когда товар появится в наличии. «Дефицит уже есть», — отметила женщина.

Информацию подтвердил и представитель компании «Командор» Дмитрий Болотов. Он заявил, что поставки лапши в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. «По техническим причинам на заводе остановили производственные линии», — пояснил Болотов.

«Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Кроме того, в ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши и других товарных марок, как российских, так и зарубежных», — сказал мужчина.

В волгоградской сети «Покупочка» рассказали, что завод в Рязани намерен был возобновить производство с 30 сентября. Наибольший дефицит в различных магазинах, как отмечают СМИ, наблюдается в лапше со вкусом говядины.

По информации V1.ru, рязанский завод приостановил работу из‑за нехватки персонала. Пока представители производителя не подтвердили эту информацию.

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