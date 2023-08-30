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Больше 60% жителей Москвы и Петербурга были бы согласны с запретом аренды электросамокатов

Максим Саблин
Сегодня в 10:07

Подавляющее большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддержали бы запрет городских сервисов аренды самокатов, следует из результатов опроса портала Superjob, их опубликовал «Коммерсант».

В Москве число противников самокатов составило 62%, в Петербурге — 66%. За лето их число выросло на 18 и 16% соответственно. В столицах эта тема беспокоит горожан сильнее, чем где‑либо еще в России: в среднем с ними согласна лишь треть граждан страны, показал опрос.

Жители Москвы аргументируют свою поддержку запрета тем, что электросамокаты «часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», управляют ими «люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия», а в целом это «очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека». В защиту средства передвижения высказались 22% москвичей, им кажется, что достаточно лишь строгих правил и ограничений.

В Санкт-Петербурге противники кикшеринга приводят похожие доводы и беспокоятся, что катание «очень мешает пешеходам» и становится причиной ДТП. Впрочем, сторонников самокатов здесь тоже не намного больше, чем в столице, — 24%. По их мнению, необходимо создать в городе инфраструктуру как для самокатов, так и для велосипедов — в том числе выделенные полосы для движения.

Результаты опроса контрастируют с данными майского исследования портала. Тогда узнали мнение жителей 366 городов России, и процент сторонников запрета был меньше — всего 37%. Причем больше других эта тема раздражала россиян от 35 до 44 лет, с доходом от 50 до 80 тыс. рублей. Наиболее нетерпимыми оказались жители Уфы и Санкт-Петербурга: доля противников проката электросамокатов достигала там 44 и 42%.

Опрос Superjob вдохновлен недавним отказом властей Парижа сотрудничать с городскими сервисами аренды. Три главных оператора будут вынуждены убрать свой транспорт с улиц с 1 сентября.

По мнению гендиректора компании Whoosh, жители французской столицы были недовольны брошенными где попало самокатами. Российские же компании, по его словам в ТАСС, находятся в диалоге с регуляторами — так Whoosh выступает за развитие нормативного регулирования использования электросамокатов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал осенью проработать варианты «повышения ответственности» при езде на этом средстве передвижения. Он отметил, что с 2019 года число ДТП с участием электросамокатов выросло в 40 раз, однако в России правила передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют лишь с этого года. «Есть над чем работать. В Минтрансе ранее сообщали, что новые ПДД будут скорректированы после анализа „правоприменительной практики“», — добавил спикер.

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