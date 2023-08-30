Больше 60% жителей Москвы и Петербурга были бы согласны с запретом аренды электросамокатов

Жители Москвы аргументируют свою поддержку запрета тем, что электросамокаты «часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта», управляют ими «люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия», а в целом это «очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека». В защиту средства передвижения высказались 22% москвичей, им кажется, что достаточно лишь строгих правил и ограничений.