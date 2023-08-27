Париж первым в Европе откажется от аренды электросамокатов

С 1 сентября в Париже с улиц пропадут электросамокаты из сервисов по аренде, сообщает телеканал RTBF. Таким образом, французская столица станет первым европейским городом, где запретят использование общедоступных электроскутеров.
Городской совет принял решение не продлевать контракты с тремя частными операторами, предоставляющими эти средства передвижения в Париже. От сервисов аренды потребовали убрать двухколесный транспорт до 31 августа.
Решение совета обусловлено результатами городского референдума, который прошел в апреле этого года. Из 103 084 респондентов на вопрос «За или против скутеров самообслуживания» 89% ответили «против». Прежде всего, горожан беспокоили плохо припаркованные самокаты, а также безопасность пользователей этих скутеров.
Голосование подверглось критике из‑за низкой явки (в нем приняли участие всего 7,5% горожан), в том числе и со стороны компаний-арендодателей. «Явка могла бы быть более значительной и репрезентативной, если бы процедура голосования была иной: больше избирательных участков, электронное голосование, муниципальная информация», — написали три частных оператора в совместном пресс-релизе.
В 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тыс. поездок на электросамокатах. Опрошенные RTBF горожане тоже недовольны нововведением. По мнению одной жительницы, поездки на скутерах были удобнее, чем пользование личным авто. Другой респондент, американский турист, также отметил, что катание на самокате ему показалось более комфортным, чем спуск в метро.