Париж первым в Европе откажется от аренды электросамокатов

В 2022 году в Париже было зафиксировано около 400 тыс. поездок на электросамокатах. Опрошенные RTBF горожане тоже недовольны нововведением. По мнению одной жительницы, поездки на скутерах были удобнее, чем пользование личным авто. Другой респондент, американский турист, также отметил, что катание на самокате ему показалось более комфортным, чем спуск в метро.