Фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» может выйти в кинотеатрах России в ноябре

На сайте дистрибьютора «Русский репортаж» появился месяц релиза фильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?». Компания ожидала премьеру в России в ноябре. Однако спустя некоторое время эту информацию оттуда убрали, заметил DTF.
В наших кинотеатрах картина студии Ghibli должна была получить другое название, «Мальчик и птица». Точная дата выхода указана не была. Не уточняется, почему кинопрокатчик убрал информацию со своего ресурса. Ожидается, что после показа на экранах фильм пополнит библиотеку «Кинопоиска».
Первые показы аниме уже прошли в Японии, и фильм мастера японской анимации уже получил хвалебные отзывы. Рейтинг зрителей на Rotten Tomatoes сейчас составляет 90%, по этому показателю он находится на восьмом месте в фильмографии режиссера, между «Навсикаей и долиной ветров» и «Ведьминой службой доставки». На IMDb оценка пользователей ниже — 7,6 балла из 10.
По сюжету «Мальчик и птица» расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.
Картина должна стать последней полнометражной работой Миядзаки-старшего, в фильмографии которого есть «Мой сосед Тоторо», «Унесённые призраками» и ещё 33 аниме.