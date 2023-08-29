«Я бы хотела, чтобы все было так»: премьера клипа петербургской группы ГАФТ и Василисы Кадиной

«Когда я ее придумывала, я много плакала. По моим ощущениям, я вместила в нее все самое главное: жизнь, смерть, любовь, конечность мира и одновременно бесконечность вселенной, духа. И желание: мне кажется, что жизнь — это олицетворение фразы „я хочу“. Я попросила спеть в этой песне Колю, потому что так эта работа стала для меня еще роднее, вечнее. И потому что два голоса — мужской и женский — в мире это тоже важно. „И будут двое одна плоть“», — поделилась Кадина.