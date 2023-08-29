«Я бы хотела, чтобы все было так»: премьера клипа петербургской группы ГАФТ и Василисы Кадиной

Фронтмен группы ГАФТ Николай Яковлев записал новую песню вместе со своей женой — актрисой, поэтессой и фотографом Василисой Кадиной. Смесь эмбиента, электроники и фолка в духе «Sigur Ros» с элементами музыкального фольклора дополняет нейросетевой клип — история о том, как в простой и счастливый мир приходит война.
Как рассказал «Афише Daily» Николай Яковлев, песня «Я бы хотела, чтобы все было так» была написана в «тревожное время частичной мобилизации» — поэтому она «полна веры в жизнь и любовь». Видеоряд для нее был полностью сгенерирован в нейросетях Gen-2 и Zeroscope, которые создают короткие видео по текстовому описанию.
«Комбинируя все эти инструменты, мы начали с женой строить историю. По образованию она актриса, да и я люблю режиссировать свои клипы, поэтому мы быстро нащупали историю из картинок: есть красивый, счастливый мир, в который приходит война. Война уничтожает мир, и новый мир рождается, новые люди. Все повторяется, жизнь побеждает вопреки всему», — поделился музыкант.
Актриса по образованию, в разное время Василиса Кадина также писала стихи, читала их с музыкантами в Картографическом театре и на крыше Исаакиевского собора, а в 2020 году выпустила первый акустический альбом, за которым последовал электронный релиз с музыкантом Дмитрием Малинкиным из групп «Последние танки в Париже» и Гребенщик. Но, как признается Василиса, ей «хотелось копнуть глубже, сочинять музыку самой» — так и родилась эта песня.
«Когда я ее придумывала, я много плакала. По моим ощущениям, я вместила в нее все самое главное: жизнь, смерть, любовь, конечность мира и одновременно бесконечность вселенной, духа. И желание: мне кажется, что жизнь — это олицетворение фразы „я хочу“. Я попросила спеть в этой песне Колю, потому что так эта работа стала для меня еще роднее, вечнее. И потому что два голоса — мужской и женский — в мире это тоже важно. „И будут двое одна плоть“», — поделилась Кадина.
Петербургская группа ГАФТ была основана в 2012 году. В музыке представителей «новых грустных» и «новых интимных» смешивались индитроника, авант-рок, поп-рок и другие жанры, но главной отличительной чертой группы стала социально-благотворительная направленность. В разное время музыканты выпустили релизы в поддержку Фонда помощи хосписам «Вера» («Все равно нулю»), Фонда против ДТП («Ангел»), благотворительной организации «Ночлежка» («Дома хорошо») и петербургского приюта «4 Лапы» («В пухе тополином», «Собаки»).