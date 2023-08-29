Новая книга Пелевина выйдет до конца 2023 года

Новый роман Виктора Пелевина отправился в печать и увидит свет до конца 2023 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства «Эксмо».
Одновременно с бумажной версией книга выйдет и в электронном формате — эксклюзивно для «Букмейта» и «Литрес».
Название и детали сюжета не раскрываются. Для лучшего понимания романа издатели рекомендуют прочитать предыдущие книги Пелевина «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+», а также «Чайку» Антона Чехова, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолиту» Владимира Набокова.
Новые книги Пелевина обычно поступают в продажу в августе, причем писатель выпускает их каждый год. Нарушилась традиция в прошлом году, когда девятнадцатый роман Пелевина «KGBT+» увидел свет 29 сентября. В августе 2021 года вышел «Transhumanism Inc.», в августе 2020-го — «Непобедимое солнце», а ровно за год до этого — «Искусство легких касаний».
Виктор Пелевин — представитель постмодернизма в литературе и один из самых значимых российских писателей современности. Его книга «ДПП (nn)» удостоилась премии «Национальный бестселлер», а сборник рассказов «Синий фонарь» — «Малого Букера». Самые популярные произведения писателя — «Generation „П“», «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра» — остались без наград.