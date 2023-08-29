Реклама
Новости

Новая книга Пелевина выйдет до конца 2023 года

Семён Гудошников
Сегодня в 10:51

Новый роман Виктора Пелевина отправился в печать и увидит свет до конца 2023 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе издательства «Эксмо».

Одновременно с бумажной версией книга выйдет и в электронном формате — эксклюзивно для «Букмейта» и «Литрес».

Название и детали сюжета не раскрываются. Для лучшего понимания романа издатели рекомендуют прочитать предыдущие книги Пелевина «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+», а также «Чайку» Антона Чехова, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолиту» Владимира Набокова.

Новые книги Пелевина обычно поступают в продажу в августе, причем писатель выпускает их каждый год. Нарушилась традиция в прошлом году, когда девятнадцатый роман Пелевина «KGBT+» увидел свет 29 сентября. В августе 2021 года вышел «Transhumanism Inc.», в августе 2020-го — «Непобедимое солнце», а ровно за год до этого — «Искусство легких касаний».

Виктор Пелевин — представитель постмодернизма в литературе и один из самых значимых российских писателей современности. Его книга «ДПП (nn)» удостоилась премии «Национальный бестселлер», а сборник рассказов «Синий фонарь» — «Малого Букера». Самые популярные произведения писателя — «Generation „П“», «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра» — остались без наград.

расскажите друзьям
люди
Виктор ПелевинАнтон ЧеховАнна КаренинаЛев ТолстойФедор ДостоевскийВладимир Набоков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»