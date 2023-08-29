Новая книга Пелевина выйдет до конца 2023 года

Новые книги Пелевина обычно поступают в продажу в августе, причем писатель выпускает их каждый год. Нарушилась традиция в прошлом году, когда девятнадцатый роман Пелевина «KGBT+» увидел свет 29 сентября. В августе 2021 года вышел «Transhumanism Inc.», в августе 2020-го — «Непобедимое солнце», а ровно за год до этого — «Искусство легких касаний».