Новый роман Виктора Пелевина выйдет в конце августа

Новый роман Виктора Пелевина, который называется «Непобедимое солнце», выйдет 27 августа. Об этом сообщило издательство «Эксмо», которое выпускает книгу.

Сюжет романа не раскрывается и, как пишут представители издательства, держится в строжайшем секрете. Пока известно, что в электронном и аудиоформате текст эксклюзивно будет доступен на сайте и в приложениях «ЛитРес».