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Новый роман Виктора Пелевина выйдет в конце августа

Анастасия Цой
Сегодня в 12:00

Новый роман Виктора Пелевина, который называется «Непобедимое солнце», выйдет 27 августа. Об этом сообщило издательство «Эксмо», которое выпускает книгу.

Сюжет романа не раскрывается и, как пишут представители издательства, держится в строжайшем секрете. Пока известно, что в электронном и аудиоформате текст эксклюзивно будет доступен на сайте и в приложениях «ЛитРес».

Год назад вышла книга Пелевина «Искусство легких касаний». Стоит ли ее читать, если вы не успели сделать это в прошлом году, узнайте здесь.

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«Искусство легких касаний» Пелевина — в спойлерах, которые вы не поймете без контекста
«Искусство легких касаний» Пелевина — в спойлерах, которые вы не поймете без контекста
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