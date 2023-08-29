С перчинкой: как готовят мороженое и напитки со специями

Пользователям соцсетей нравится экспериментировать с необычными блюдами и напитками: по рецепту Линдсей Лохан из новогодней рекламы Pepsi они дегустировали «пилк» — коровье молоко с газировкой, пили коктейль из диетической колы с шампанским, который придумал Том Хэнкс, смешивали мармелад и спрайт, получая «ужасный суп».
Эсэмэмщики белорусского «Бургер Кинга» запустили серию роликов, в которых тоже проводят гастрономические опыты: готовят чикенбургер с пятью ломтиками сыра, используют улитку с корицей в качестве булочки для бургера или же, наоборот, внутрь классических булочек кладут брауни, нарезанный сладкий пирожок и мороженое. Весной в сети быстрого питания появилась «Острая штука» — приправа в пакетике, в составе которой красный перец, чили, паприка, чеснок и лук. Ее создатели предлагают высыпать специи в бумажный пакет, сверху положить наггетсы или картошку фри, а после потрясти — получится острая закуска.
Но внезапно приправе нашлось новое применение: ее начали добавлять в напитки и десерты. Сначала по просьбе подписчиков сотрудники компании приготовили на камеру острое мороженое — перемешав специи с пломбиром.
Потом добавили полный пакетик «Острой штуки» в пепси со льдом.
А на этой неделе вновь по запросу подписчиков приготовили острый молочный коктейль.
Комментаторы разделились на тех, кто «точно не осмелился бы попробовать», и тех, кто «вообще без вопросов выпил бы». При этом под роликами опасливо предполагают, что такие эксперименты могут привести к гастриту и язве. «Главное перед этим скопить достаточно денег на прием у гастроэнтеролога и покупку всяких пилюль», — пишут там. И замечают, что острые напитки и десерты на видео никто не дегустирует.