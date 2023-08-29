С перчинкой: как готовят мороженое и напитки со специями

Комментаторы разделились на тех, кто «точно не осмелился бы попробовать», и тех, кто «вообще без вопросов выпил бы». При этом под роликами опасливо предполагают, что такие эксперименты могут привести к гастриту и язве. «Главное перед этим скопить достаточно денег на прием у гастроэнтеролога и покупку всяких пилюль», — пишут там. И замечают, что острые напитки и десерты на видео никто не дегустирует.