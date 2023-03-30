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Мармелад и спрайт: что такое «ужасный суп» и почему все в тиктоке хотят его попробовать

Анна Красюк
Сегодня в 17:59

Некоторые кулинарные эксперименты способны вызвать удивление у тех, кто привык к более традиционным рецептам. Например, перед новым годом пользователи пробовали напиток под названием «пилк» — пепси с молоком, его рекламировала Линдсей Лохан. А Том Хэнкс придумал коктейль из диетической колы с шампанским.

Получается, что с пепси и колой рецепты уже завирусились, и тиктокер @loonybinne придумал блюдо с другой популярной газировкой — спрайтом. Он залил напитком мармеладом и назвал получившееся «ужасным супом».

Ролик, в котором блогер демонстрирует свое изобретение, набрал почти два миллиона просмотров. Некоторые комментаторы утверждают, что «ужасный суп» выглядит интересно, и они бы продегустировали его: «На самом деле это единственная разновидность супа, которую я бы попробовал». Другие хвалят креативность @loonybinne: «Доказательство того, что как можно больше людей должны что‑то изобретать», — пишут под видео. Чтобы разнообразить рецепт, пользователи с самыми необычными вкусовыми предпочтениями предлагают заменить обычный мармелад кислым или использовать в качестве «бульона» алкогольные напитки.

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