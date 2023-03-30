Мармелад и спрайт: что такое «ужасный суп» и почему все в тиктоке хотят его попробовать

Ролик, в котором блогер демонстрирует свое изобретение, набрал почти два миллиона просмотров. Некоторые комментаторы утверждают, что «ужасный суп» выглядит интересно, и они бы продегустировали его: «На самом деле это единственная разновидность супа, которую я бы попробовал». Другие хвалят креативность @loonybinne: «Доказательство того, что как можно больше людей должны что‑то изобретать», — пишут под видео. Чтобы разнообразить рецепт, пользователи с самыми необычными вкусовыми предпочтениями предлагают заменить обычный мармелад кислым или использовать в качестве «бульона» алкогольные напитки.