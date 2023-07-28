Театральная премия «Золотая маска» сократит число номинаций и изменит правила

Театральную премию «Золотая маска» ожидают серьезные изменения. Организаторы планируют принять новое положение о премии, сократить число номинаций и изменить принцип выбора президента, сообщили «Театр» и «Коммерсант».
Согласно информации СМИ, президентом «Золотой маски» автоматически будет становиться председатель Союза театральных деятелей. До этого главу премии назначал секретариат СТД.
Ассоциации, гильдии и другие профобъединения не смогут больше выдвигать кандидатов для участия в экспертных советах и жюри премии. Их будут формировать внутри СТД, после чего передавать списки в Минкульт.
Кроме того, сократится число номинаций. Руководство премии намерено отказаться от категорий «Эксперимент», «Лучшая работа драматурга», «Лучшая работа композитора», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая роль второго плана в оперетте/мюзикле», «Лучший спектакль современного танца».
По мнению «Коммерсанта», отказ от награждения лучшего драматурга может быть «сигналом о том, что с новой драмой театрам лучше на всякий случай держаться настороже». Сразу несколько победителей этой номинации оказались под следствием.
Михаил Дурненков — фигурант дела о дискредитации армии, Иван Вырыпаев арестован заочно за предположительное распространение ложных сведений о ВС РФ, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук помещены в СИЗО из‑за обвинения в оправдании терроризма.
Особенно серьезно, как считает «Коммерсант», изменения ударят по танцевальным коллективам, работающим в жанре современного танца. Они после принятия нового положения вообще не будут представлены на «Золотой маске».
«Номинация на „Маску“ утверждала статус произведения, давала его авторам шанс найти финансирование на следующий проект, от чего, собственно, и зависело выживание современного танца», — отметило издание.