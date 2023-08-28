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Петербургский концерт «Зверей» перенесли, несмотря на выступление солиста в зоне СВО

Семён Гудошников
Сегодня в 17:07

Концерт группы «Звери», который должен был состояться 1 сентября на «Газпром арене» в Петербурге, перенесли на новую дату — 15 декабря. Об этом говорится в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».

Причина переноса не уточняется. Тем, кто не сможет прийти на концерт в новую дату, организаторы обещают вернуть деньги за билеты.

Музыканты сказали, что концерт 15 декабря на «Газпром арене» «обязательно состоится». Все приобретенные ранее билеты действительны.

По информации «Фонтанки», разрешения на концерт не было еще в начале августа: в администрацию города организаторы за ним не обращались.

Отменить концерт «Зверей» в Петербурге требовал депутат Госдумы Михаил Романов. По его мнению, фронтмен коллектива Роман Билык выступал против военной операции на Украине. Ранее выступление группы из‑за жалоб депутатов не стали проводить в Петербурге во время экономического форума.

В середине августа Билык приехал в зону спецоперации и дал концерт для российских солдат. После этого депутаты заявили, что не против его выступления в Петербурге, поскольку они сочли, что музыкант исправился.

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ГазпромГосдума
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Роман БилыкМихаил Романов
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