В Госдуму внесли законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Сейчас приобретенного гражданства РФ можно лишиться за дискредитацию Российской армии, диверсию, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, за создание НКО, посягающее на личность и права граждан, за реабилитацию нацизма, призывы к введению санкций против России и другие преступления. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.