В Госдуму внесли законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению, депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект предполагает, что лишать приобретенного гражданства будут тех, кто не встал на воинский учет в установленный законом срок или другим способом уклоняется от службы в армии.
В пояснительной записке говорится, что защита Отечества — долг гражданина России, закрепленный в Конституции. А лица, принимаемые в российское гражданство, дают присягу, обязуясь соблюдать Конституцию, сказано в документе.
Сейчас приобретенного гражданства РФ можно лишиться за дискредитацию Российской армии, диверсию, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, за создание НКО, посягающее на личность и права граждан, за реабилитацию нацизма, призывы к введению санкций против России и другие преступления. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.
Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане, в том числе недавно получившие паспорт, обязаны в двухнедельный срок вставать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства. За несоблюдение этой обязанности предусмотрено административное наказание.
Статья 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. В ней также говорится, что российское гражданство «является единым и равным независимо от оснований приобретения».