Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии

В законе прописан ряд принципов гражданства РФ, в частности, оно «является единым и равным независимо от оснований его приобретения». Там же указано, что Россия «поощряет приобретение гражданства лицами без гражданства, проживающим на территории» страны. О каком поощрении идет речь, не уточняется.