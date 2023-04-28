Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства страны за дискредитацию российской армии, а также совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе прописан ряд принципов гражданства РФ, в частности, оно «является единым и равным независимо от оснований его приобретения». Там же указано, что Россия «поощряет приобретение гражданства лицами без гражданства, проживающим на территории» страны. О каком поощрении идет речь, не уточняется.
Кроме того, прекратить гражданство могут в случае изъявления такого желания самим гражданином, установки фактов представления поддельных документов или заведомо ложных сведений, а также нарушения ряда статей уголовного кодекса.
Статьи УК, за которые могут лишить гражданства:
- нарушение территориальной целостности (статья 280.2);
- диверсия (статья 281);
- дезертирство (статья 338);
- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья 354);
- создание НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239);
- уничтожение либо повреждение воинских захоронений (статья 243.4);
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277);
- призывы к введению ограничительных мер против России (статья 284.2);
- реабилитация нацизма (статья 354.1);
- дискредитация использования вооруженных сил РФ (статья 280.3).