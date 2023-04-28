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Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии

Виктория Шанина
Сегодня в 14:40

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства страны за дискредитацию российской армии, а также совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе прописан ряд принципов гражданства РФ, в частности, оно «является единым и равным независимо от оснований его приобретения». Там же указано, что Россия «поощряет приобретение гражданства лицами без гражданства, проживающим на территории» страны. О каком поощрении идет речь, не уточняется.

Кроме того, прекратить гражданство могут в случае изъявления такого желания самим гражданином, установки фактов представления поддельных документов или заведомо ложных сведений, а также нарушения ряда статей уголовного кодекса.

Статьи УК, за которые могут лишить гражданства:

  • нарушение территориальной целостности (статья 280.2);
  • диверсия (статья 281);
  • дезертирство (статья 338);
  • публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья 354);
  • создание НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239);
  • уничтожение либо повреждение воинских захоронений (статья 243.4);
  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277);
  • призывы к введению ограничительных мер против России (статья 284.2);
  • реабилитация нацизма (статья 354.1);
  • дискредитация использования вооруженных сил РФ (статья 280.3).
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