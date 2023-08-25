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Марго Робби провалила прослушивание в сериал «Американская история ужасов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:08

Австралийская актриса Марго Робби, известная по фильмам «Барби» и «Я, Тоня», не смогла пройти кастинг в сериал «Американская история ужасов». Об этом сообщил NME со ссылкой на кастинг-директора Эрика Доусона.

Он признался в интервью для портала Backstage, что Робби претендовала на роль во втором сезоне шоу, выходившем с подзаголовком «Психбольница». Какого именно персонажа хотела сыграть актриса, Доусон не уточнил.

Кастинг-директор рассказал, что сразу понял, что Робби — потенциальная звезда. Однако прослушивание прошло для актрисы не очень удачно: роль в хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака она так и не получила.

По словам Доусона, Робби участвовала в отборе артистов для сериала «прямо перед ее прорывом». «Это было безумно, ее звездная привлекательность, когда она вошла в комнату», — вспомнил кинематографист.

Он также посетовал, что «немедленно» актриса «оказалась вне зоны возможностей для найма». «Но это действительно веселая часть кастинга — видеть людей, чьи карьеры восходят», — добавил Доусон.

Марго Робби заработает около 50 млн долларов за исполнение главной роли в фильме «Барби». У руководства компании Mattel при этом есть планы на создание сиквела картины.

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