В селе Учма отменили показ спектакля «150 причин не защищать Родину» после возмущений Z-активистов

Показ спектакля «150 причин не защищать Родину» «Театра.doc», который планировался на 26 августа в Музее судьбы русской деревни в селе Учма, не состоится. Об этом говорится в телеграм-канале культурной площадки.
«К сожалению, спектакль 26 августа в Учме отменяется. Спасибо за понимание», — написали представители музея, не уточнив причин отмены.
«150 причин не защищать Родину» — это дебютный спектакль основательницы «Театра.doc» Елены Греминой, основанный на ее одноименной пьесе. Постановка (как и пьеса) — о падении Константинополя и стратегиях выживания в эпоху перемен. В них используются подлинные записки янычара, ставшего свидетелем событий, стихи султана Мехмета Фатиха и суфийского поэта Юнуса Эмре.
«Театр и музыка рассказывают про 29 мая 1453 года. Про падение главного города тогдашнего мира. Про то, почему Запад не оказал помощь, про 150 причин не защищать Родину, 150 причин не объединиться в минуту опасности, 150 причин работать на врага. Про тысячи очень верных и продуманных мотивов искать и найти компромисс с врагом и с совестью, чтобы выжить. И поиск одной-единственной причины выйти на смерть защищать то, что другие уже продали, предали или бездарно проиграли», — говорится в аннотации спектакля на сайте театра.
24 августа в телеграм-канале Real Cultras Z появился возмущенный пост о готовящемся показе. Автор публикации говорил, что на самом деле спектакль Греминой не о падении Константинополя, ссылаясь на рецензию журнала «Театрал» от 2013 года.
В ней сказано: «Диалоги самой пьесы написаны так, что невольно вспоминаешь о нынешних российских реалиях. Язык исключительно современный, никаких архаизмов, примет старинного слога. Происходящее идет в режиме настоящего исторического времени. Итак, земля под ногами уже горит (турки у ворот), а византийцы (читай: русские) все выясняют, кто жаднее, можно ли делать правой рукой императора в обороне Города пришлого итальянца и какую выгоду он, итальянец, хочет получить от этой войны».
На пост Real Cultras Z обратила внимание председательница думского комитета по культуре, депутат от партии «Единая Россия» Елена Ямпольская. Сперва она задалась вопросом, «может ли называться музеем любое собрание местных рушников, веялок и зыбок», пояснив, что для россиян слово «музей» свято, а если он не учрежден государством, то может не оправдать доверие.
Затем депутат написала у себя в телеграм-канале, что спектакля, вероятно, не будет. «Сто пятьдесят причин не ссориться с Родиной в целом осознаны. Однако это вопрос частный. Творческая политика, уровень, качество негосударственных музеев взыскуют системного подхода», — сказала она.