В селе Учма отменили показ спектакля «150 причин не защищать Родину» после возмущений Z-активистов

«Театр и музыка рассказывают про 29 мая 1453 года. Про падение главного города тогдашнего мира. Про то, почему Запад не оказал помощь, про 150 причин не защищать Родину, 150 причин не объединиться в минуту опасности, 150 причин работать на врага. Про тысячи очень верных и продуманных мотивов искать и найти компромисс с врагом и с совестью, чтобы выжить. И поиск одной-единственной причины выйти на смерть защищать то, что другие уже продали, предали или бездарно проиграли», — говорится в аннотации спектакля на сайте театра.