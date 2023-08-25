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Новый фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» получил дату выхода на Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 14:01

Будущая драма Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» обзавелась датой выхода: картина дебютирует на Netflix 27 сентября. Об этом сообщает Pitchfork.

До цифрового релиза «Чудесную историю Генри Шугара» покажут гостям Венецианского кинофестиваля 1 сентября. Там же Андерсону вручат почетную награду за «особенно оригинальный вклад в современную киноиндустрию».

«Чудесная история Генри Шугара» — это 37-минутная экранизация одноименного сборника рассказов Роальда Даля про богатого любителя казино и пари, увлечения которого меняются, когда к нему в руки попадает загадочная книга. Главную роль сыграл Бенедикт Камбербатч.

Сам Андерсон называет свою новую работу не художественным фильмом, а выпуском телепередачи вроде «Пьесы дня», которая выходила на Би-би-си в 1970-х и показывала адаптации театральных постановок и романов.

Помимо Камбербатча в короткометражке снялись Дев Пател («Миллионер из трущоб»), Бен Кингсли («Ганди», «Сопрано», «Список Шиндлера») и Ричард Айоади («Компьютерщики»).

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Бенедикт КамбербатчБен КингслиРичард Айоади
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