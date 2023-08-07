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Уэс Андерсон получит почетную премию на Венецианском фестивале за новаторский вклад в киноиндустрию

Виктория Шанина
Сегодня в 14:52

Режиссер Уэс Андерсон, выпустивший в этом году «Город астероидов», будет удостоен почетной награды на грядущем Венецианском фестивале. Об этом пишет Variety.

Речь идет о премии Cartier Glory to the Filmmaker Award, учрежденной люксовыми брендами Jaeger-LeCoultre и Cartier. Ее вручают личностям, которые внесли «особенно оригинальный вклад в современную киноиндустрию».

Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 30 августа по 9 сентября. А церемония награждения Уэса Андерсона состоится 1 сентября, перед стартом показа его нового фильма «Чудесная история Генри Шугара».

«Чудесная история Генри Шугара» — это 37-минутная экранизация одноименного романа Роальда Даля. Главную роль в нем сыграл Бенедикт Камбербатч, а премьера в широком прокате должна состояться в сентябре, после дебюта в Венеции.

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Уэс АндерсонБенедикт Камбербатч
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