Сын автора «Белоснежки» 1937 года заявил, что отец и Дисней «перевернулись бы в гробу» от ремейка

Дэвид Хейл Хэнд, сын художника-аниматора Дэвида Додда Хэнда, создателя мультфильмов «Белоснежка и семь гномов» и «Бэмби», резко раскритиковал создание ремейков классических картин студии Disney в интервью The Telegraph.
По мнению мужчины, его отец и Уолт Дисней «перевернулись бы в гробу», узнав о новых версиях их картин. Ремейки, как считает Хэнд, «оскорбительны» для оригинальных фильмов — они якобы «уничтожают» последние.
91-летний Хэнд, работавший дизайнером для Disney, убежден, что многие молодые люди «никогда не видели оригинала» и «не знают, о чем рассуждают», когда судят старые мультфильмы и называют их несовременными.
По словам мужчины, шедеврам мультипликации не нужны игровые ремейки. Хэнд уверен, что авторы оригинальных картин не хотели бы, чтобы современные художники работали над теми же сюжетами, что и они.
«Это совершенно другая концепция, и я просто категорически с ней не согласен, и я знаю, что мой папа и Уолт тоже были бы совершенно не согласны», — рассказал он о задумке новой «Белоснежки», которую назвал «радикальной».
Хэнд подчеркнул, что «Белоснежка» 1937 года была создана «с хорошим вкусом». Переделка мультфильма кажется ему «позором» для студии и проявлением неуважения к наследию Диснея и его коллег.
«Они меняют истории, меняют мыслительный процесс персонажей, они просто больше не являются оригинальными историями. Они придумывают что‑то новое, а я просто не в восторге от этого», — посетовал мужчина.
Хэнд призвал руководство Disney сосредоточиться на новых идеях и не «брать классику и переписывать ее как захочется». «Создавайте новых героев, если уж вы хотите, но не разрушай или не пытайся разрушить то, что уже есть, что является классикой и прекрасным произведением», — заявил он.
Хэнд также отметил, что несколько раз лично встречался с актрисой Адрианой Казелотти, которая озвучила Белоснежку в мультфильме. По его словам, она была в ужасе от подозрений, что Белоснежка — не феминистка.
«Она очень гордилась своей ролью в «Белоснежке». Такая милая… она прожила в этой роли всю свою жизнь», — сказал Хэнд.
Ранее актриса Рэйчел Зеглер, которая исполнит главную роль в ремейке», назвала оригинальную «Белоснежку» «чрезвычайно устаревшей» и сравнила поведение принца с поведением сталкера. Артистка намекнула, что в игровой версии история заметно изменится, а Белоснежка предстанет как «фантастический лидер». «Принц не спасет ее, и она не будет мечтать о настоящей любви», — пояснила Зеглер.