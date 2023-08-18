Сын автора «Белоснежки» 1937 года заявил, что отец и Дисней «перевернулись бы в гробу» от ремейка

Хэнд призвал руководство Disney сосредоточиться на новых идеях и не «брать классику и переписывать ее как захочется». «Создавайте новых героев, если уж вы хотите, но не разрушай или не пытайся разрушить то, что уже есть, что является классикой и прекрасным произведением», — заявил он.