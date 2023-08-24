Маркетплейс Lamoda откроет офлайн-магазины спортивных товаров

«За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь является одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров», — заявил гендиректор Lamoda Максим Гришаков.