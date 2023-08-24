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Маркетплейс Lamoda откроет офлайн-магазины спортивных товаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:23

Маркетплейс Lamoda запустит сеть офлайн-магазинов, где будут продавать спортивные товары. Об этом сообщили ТАСС и РБК.

В течение трех лет в России появится около 300 магазинов собственного бренда Lamoda. «Ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas», — отметили в компании.

Первые магазины откроются уже в ближайшие месяцы: до конца 2023 года планируется запуск до 50 торговых точек. Lamoda уже ведет переговоры об аренде пространств более чем в 20 городах.

По словам представителей маркетплейса, в магазинах можно будет купить модели крупных международных брендов, таких как Puma, Reebok и Nike, товары локальных марок, а также производителей из стран Азии.

«За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь является одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров», — заявил гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

Ранее Lamoda запустила собственный бренд постельного белья. Компания начала продавать комплекты, которые производит одна из крупнейших текстильных фабрик России. Ранее она поставляла продукцию для магазинов IKEA.

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Максим Гришаков
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