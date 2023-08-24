Маркетплейс Lamoda откроет офлайн-магазины спортивных товаров

В течение трех лет в России появится около 300 магазинов собственного бренда Lamoda. «Ряд торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas», — отметили в компании.
Первые магазины откроются уже в ближайшие месяцы: до конца 2023 года планируется запуск до 50 торговых точек. Lamoda уже ведет переговоры об аренде пространств более чем в 20 городах.
По словам представителей маркетплейса, в магазинах можно будет купить модели крупных международных брендов, таких как Puma, Reebok и Nike, товары локальных марок, а также производителей из стран Азии.
«За последний год структура рынка fashion полностью изменилась, и мы стремимся своевременно корректировать наши бизнес-модели. Спортивная одежда и обувь является одной из наиболее популярных категорий на Lamoda, и мы продолжаем поддерживать широкий ассортимент таких товаров», — заявил гендиректор Lamoda Максим Гришаков.