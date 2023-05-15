Lamoda запустила собственный бренд постельного белья

Онлайн-ретейлер Lamoda запустил собственный бренд постельного белья Lamoda Home. Об этом сообщил vc.ru.
Компания начала продавать комплекты, которые производит одна из крупнейших текстильных фабрик России. Ранее она поставляла продукцию для магазинов IKEA.
Теперь же постельные принадлежности из поплина и сатина можно будет приобрести на онлайн-платформе. Цена простыней начинается от 1499 рублей, стоимость комплектов — от 2999 рублей.
Новые товары входят в программу лояльности маркетплейса. Пока постельное белье — это единственная продукция собственного бренда Lamoda. Однако в будущем ретейлер намерен выпустить и другие товары.
«Учитывая потенциал категории, мы планируем развивать нашу СТМ, проводя эксперименты, запуская коллаборации с дизайнерами и расширяя ассортимент», — отметила глава категории «Дом» Ирина Шабунина.