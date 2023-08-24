СМИ: сборная США хочет присутствовать на закрытых слушаниях по делу Камилы Валиевой

Слушания по делу Камилы Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября. В ходе Олимпиады в Пекине 2022 года, когда она уже завоевало золото, Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в пробе спортсменки от декабря 2021-го нашли триметазидин. Сама фигуристка говорила, что вещество попало к ней в организм из‑за лекарства ее дедушки. Как отмечает ТАСС, на Олимпийских играх пробы Валиевой были чистыми.