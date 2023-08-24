СМИ: сборная США хочет присутствовать на закрытых слушаниях по делу Камилы Валиевой

Сборная США по фигурному катанию попросила Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешить ее представителю присутствовать на закрытых слушаниях по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом в своем аккаунте в X (ранее — Twitter) заявила спортивная журналистка портала USA Today Кристин Бреннан.
К своему посту Бреннан прикрепила письмо сборной гендиректору CAS Матье Рибу. В нем говорится, что присутствие США необходимо для прозрачности, которая может восстановить справедливость.
«Мир наблюдал за развитием этой печальной серии событий, не имея четких ответов. Предоставление нам возможности наблюдать за слушанием придаст нам, спортсменам, большую уверенность и понимание процесса, а также может повысить доверие общественности к окончательному решению и олимпийскому движению в целом», — говорится в письме.
Штаты считают себя пострадавшей стороной, поскольку национальная команда заняла второе место на Олимпийских играх в Пекине — золото забрали спортсмены из России.
«Мы невероятно разочарованы тем, что прошло уже более 500 дней с момента нашего олимпийского триумфа, но мы до сих пор не получили наши медали. При этом мы никоим образом не намерены влиять на исход этого слушания», — пишет сборная США Матье Рибу.
Слушания по делу Камилы Валиевой пройдут с 26 по 29 сентября. В ходе Олимпиады в Пекине 2022 года, когда она уже завоевало золото, Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в пробе спортсменки от декабря 2021-го нашли триметазидин. Сама фигуристка говорила, что вещество попало к ней в организм из‑за лекарства ее дедушки. Как отмечает ТАСС, на Олимпийских играх пробы Валиевой были чистыми.