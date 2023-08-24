«Давай сожжем все дотла»: борьба за UBA в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»

Apple TV+ показал первый трейлер грядущего сезона сериала «Утреннее шоу». Его премьера запланирована на 13 сентября.
В напряженном ролике телеканал UBA подвергается кибератаке, из‑за которой многие секреты могут выйти наружу. Но не все готовы делиться ими, как Алекс Леви.
В любом случае, судя по всему, кибератака приведет компанию к финансовому краху, если только не удастся найти нового инвестора. «Нам нужен тот, у кого денег больше, чем у Бога», — произносит глава отдела новостей UBA Кори Эллисон.
Шоураннером проекта выступает Шарлотта Стаудт, она заняла место Керри Эрин. Режиссирует эпизоды сериала Мими Ледер. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые также являются исполнительными продюсерами.
Помимо них, в третьем сезоне снимаются Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис.
«Утреннее шоу» частично основано на книге журналиста The New York Times Брайана Стелтера «Верхушка „Утра“: внутри беспощадного мира утреннего телевидения». Сериал получил широкое признание, покорив как поклонников, так и критиков. Крудап и Уизерспун были удостоены премии «Эмми» за свои роли, а также получили награды от Critics’ Choice и Screen Actors Guild (SAG) Awards наряду с Энистон.
В мае этого года стало известно, что «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего. Когда на экранах появится четвертый сезон, пока неясно. Также доподлинно неизвестно, вернутся ли Энистон и Уизерспун.