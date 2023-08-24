Реклама
Новости

«Давай сожжем все дотла»: борьба за UBA в трейлере третьего сезона «Утреннего шоу»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:51

Apple TV+ показал первый трейлер грядущего сезона сериала «Утреннее шоу». Его премьера запланирована на 13 сентября.

В напряженном ролике телеканал UBA подвергается кибератаке, из‑за которой многие секреты могут выйти наружу. Но не все готовы делиться ими, как Алекс Леви.

В любом случае, судя по всему, кибератака приведет компанию к финансовому краху, если только не удастся найти нового инвестора. «Нам нужен тот, у кого денег больше, чем у Бога», — произносит глава отдела новостей UBA Кори Эллисон.

Шоураннером проекта выступает Шарлотта Стаудт, она заняла место Керри Эрин. Режиссирует эпизоды сериала Мими Ледер. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые также являются исполнительными продюсерами.

Помимо них, в третьем сезоне снимаются Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис.

«Утреннее шоу» частично основано на книге журналиста The New York Times Брайана Стелтера «Верхушка „Утра“: внутри беспощадного мира утреннего телевидения». Сериал получил широкое признание, покорив как поклонников, так и критиков. Крудап и Уизерспун были удостоены премии «Эмми» за свои роли, а также получили награды от Critics’ Choice и Screen Actors Guild (SAG) Awards наряду с Энистон.

В мае этого года стало известно, что «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего. Когда на экранах появится четвертый сезон, пока неясно. Также доподлинно неизвестно, вернутся ли Энистон и Уизерспун.

расскажите друзьям
теги
Apple
люди
Риз УизерспунДженнифер ЭнистонМими ЛедерБилли КрудапМарк ДюплассНестор КарбонеллГрета ЛиДжон ХэммДжулианна Маргулис
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»