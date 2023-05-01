Сериал «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон еще до релиза третьего

Сериал «Утреннее шоу», главные роли в котором исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, продлили на четвертый сезон. Об этом сообщил Deadline.
Третий сезон шоу выйдет на стриминговой платформе Apple TV+ осенью 2023 года. Когда на экранах появится четвертый сезон, пока неясно. Также доподлинно неизвестно, вернутся ли в нем Энистон и Уизерспун.
СМИ, тем не менее, отмечают, что контракты с обеими актрисами вскоре будут подписаны, причем, возможно, сразу на два новых сезона. Информация о пятом сезоне сериала, правда, пока представляется только слухами.
Энистон и Уизерспун выступают также исполнительными продюсерами «Утреннего шоу». Шоураннером проекта была Керри Эхрин, однако недавно ее заменила Шарлотта Стаудт. Режиссирует эпизоды сериала Мими Ледер.
Второй сезон вышел на экраны в конце 2021 года. Третий сезон познакомит зрителей с новыми персонажами в исполнении Джона Хэмма, Стивена Фрая, Тига Нотаро и Николь Бехари.
Также в «Утреннем шоу» можно увидеть Марка Дюпласса, Нестора Карбонелла, Карен Питтман, Бел Паули, Дэшона Терри, Джанину Гаванкар, Тома Ирвина и Марсию Гей Харден.