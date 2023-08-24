Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам тюрьмы по делу о фейках

Блогер и бывшего депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК о распространении фейков об армии России. Суд также запретил блогеру администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.
В настоящее время Кац находится за пределами России. Причиной для возбуждения дела стал ролик блогера от 3 апреля на его ютуб-канале. В нем Кац рассказал о событиях в Буче, суммарно это видео посмотрели более 2 млн человек.
В декабре 2022 года Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом. Сумма штрафа составила 15 тыс. рублей. Основанием для него послужили посты в телеграм-канале и видео на ютубе блогера.
*Максим Кац внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.