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Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам тюрьмы по делу о фейках

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:15

Блогер и бывшего депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца* заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК о распространении фейков об армии России. Суд также запретил блогеру администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

В настоящее время Кац находится за пределами России. Причиной для возбуждения дела стал ролик блогера от 3 апреля на его ютуб-канале. В нем Кац рассказал о событиях в Буче, суммарно это видео посмотрели более 2 млн человек.

В декабре 2022 года Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом. Сумма штрафа составила 15 тыс. рублей. Основанием для него послужили посты в телеграм-канале и видео на ютубе блогера.

*Максим Кац внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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