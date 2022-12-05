Максим Кац* стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом

В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента. Об этом сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Им стал блогер и бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац*. Судья Хорошевского суда Москвы признал его виновным в отсутствии маркировки физлица-иноагента.
Штраф составил 15 тыс. рублей. Основанием для него послужили посты в телеграм-канале и видео на ютьюбе Каца.
Первые суды против физлиц-иноагентов начались в декабре. Первыми фигурантами по новой статье 19.7.5-4 КоАП «Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» стали Михаил Ходорковский*, Гарри Каспаров* и Евгений Киселев*.
*Внесены Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.
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