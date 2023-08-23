Индия успешно посадила свой аппарат на Луне

В ночь на 11 августа Россия также впервые со времен СССР запустила лунную станцию — «Луна-25». Она тоже должна была совершить мягкую посадку около южного полюса Луны, однако 20 августа связь со станцией прервалась. В Роскосмосе сказали, что «Луна-25» разбилась о поверхность Луны после «нештатного отключения двигателя».