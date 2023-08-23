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Индия успешно посадила свой аппарат на Луне

Семён Гудошников
Сегодня в 16:42

Посадочный модуль «Викрам» индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. Это следует из официальной трансляции на ютубе.

В последние 15 минут прилунения модуль должен был совершить критический маневр — перейти из горизонтального положения в вертикальное. Бывший глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван называл этот этап «15 минутами ужаса». Прошлая индийская лунная миссия «Чандраян-2» потерпела неудачу как раз из‑за того, что аппарат не смог выполнить этот переход и мягко приземлиться.

За ходом посадки наблюдал премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сейчас находится в ЮАР, на саммите БРИКС. «Когда мы видим такие исторические моменты, мы испытываем большую гордость. Это рассвет новой Индии», — заявил он.

Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну, —после СССР, США и Китая. При этом ее космический аппарат первым приземлился в районе южного полюса Луны (в задачи миссии входит изучение именно этого региона спутника Земли).

«Чандраян-3» запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3 из Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. 5 августа корабль вышел на орбиту Луны, а 12 августа его посадочный модуль отделился от перелетного. Двигательный модуль остался на лунной орбите и будет работать как спутник-ретранслятор.

В ночь на 11 августа Россия также впервые со времен СССР запустила лунную станцию — «Луна-25». Она тоже должна была совершить мягкую посадку около южного полюса Луны, однако 20 августа связь со станцией прервалась. В Роскосмосе сказали, что «Луна-25» разбилась о поверхность Луны после «нештатного отключения двигателя».

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БРИКСРоскосмос
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Нарендра Моди
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