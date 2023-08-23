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«Жадный капиталист»: Илон Маск заблокировал актера Джеймса Вудса после критики его нововведений в X

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:28

Илон Маск заблокировал актера Джеймса Вудса («Казино», «Однажды в Америке») в X (Twitter) после ссоры в соцсети. Артист выразил несогласие с недавним решением бизнесмена убрать функцию блокировки.

«Если X лишает возможности блокировать травлю со стороны троллей или организованных политических организаций, то чем соцсеть отличается от ужасного Twitter Джека Дорси?» — сказал Вудс.

По словам актера, действия Маска, которого он когда‑то поддерживал, направлены только на защиту рекламодателей. «Пользователи Х — всего лишь пешки, превращающие сайт в электронный торговый центр. Человек, которого я считал защитником свободы слова, на самом деле просто еще один жадный капиталист», — добавил он.

После этого актер опубликовал скриншот, на котором видно, что после этих постов Маск заблокировал его.

«Ваша прерогатива, сэр, и это именно то, что я хочу сказать. Хорошего дня»

18 августа Маск пообещал убрать из X возможность блокировать пользователей. «Мы уберем блок как функцию, оставим ее только для личных сообщений. Она не имеет никакого смысла», — написал глава соцсети.

Пользователи напомнили Маску, что он не может просто убрать черные списки. Через «Примечания сообщества» они написали, что правила App Store и Google Play требуют от приложений для социальных сетей разрешать пользователям блокировать вредный контент.

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