«Жадный капиталист»: Илон Маск заблокировал актера Джеймса Вудса после критики его нововведений в X

По словам актера, действия Маска, которого он когда‑то поддерживал, направлены только на защиту рекламодателей. «Пользователи Х — всего лишь пешки, превращающие сайт в электронный торговый центр. Человек, которого я считал защитником свободы слова, на самом деле просто еще один жадный капиталист», — добавил он.