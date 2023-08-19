Илон Маск решил забрать у пользователей X черные списки. Ему напомнили, почему этого делать нельзя

Реагируя на бесконечный поток идей от Илона Маска, кто‑то заметил, что из интерфейса приложения до сих пор не пропал «скворечник», хотя миллиардер уже убрал все прежние логотипы с синей птицей. В соцсети также предполагают, что исчезновение черных списков вызвано конфликтом с бывшей подругой певицей Grimes, и жалеют об уходе эпохи.