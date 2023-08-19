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Илон Маск решил забрать у пользователей X черные списки. Ему напомнили, почему этого делать нельзя

Максим Саблин
Сегодня в 13:46

Илон Маск пообещал убрать из X (бывшего Twitter) возможность добавлять пользователей в черный список. Об этом он написал в ответ на пост одного из читателей, который спросил, что лучше: блокировать пользователей или бросать их в игнор.

«Мы уберем блок как функцию, оставим ее только для личных сообщений. Она не имеет никакого смысла», — написал глава соцсети. Когда возможность исчезнет из приложения, неизвестно.

Нововведение поддержал бывший глава Twitter Джек Дорси: «💯. Только игнор».

Пользователи напомнили Маску, что он не может просто убрать черные списки. Через «Примечания сообщества» они написали, что правила App Store и Google Play требуют от приложений для социальных сетей разрешать пользователям блокировать вредный контент.

Один из разработчиков X Акил Микдад рассказал, что черные списки «на практике не работают» и даже создают «ложное чувство безопасности». «Любой человек с любыми намерениями может узнать, что вы публикуете, просто создав другую учетную запись или выйдя из системы», — написал он.

По его мнению, блокировки пользователей могут быть проблематичны. «Некоторые пользователи блокируют людей, которых они хотят преследовать и спамить, чтобы те не узнали об этом достаточно быстро», — добавил он.

«Мы можем сделать блокировку более сильной, например, не позволять людям, которых вы отключили, отвечать или цитировать вас. Мы также можем перенести список блокировок в список отключений», — такие варианты предложил Микдад.

«Некоторые даже видят в них своеобразную награду, в смысле „Посмотрите на парня, который не понимает шуток и заблокировал меня“. Они могут лишь усилить травлю», — согласился с ним другой разработчик. «Именно», — добавил Маск.

Пользователи восприняли нововведение в штыки. Часть из них поделилась размерами своих списков с тысячами заблокированных аккаунтов.

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Реагируя на бесконечный поток идей от Илона Маска, кто‑то заметил, что из интерфейса приложения до сих пор не пропал «скворечник», хотя миллиардер уже убрал все прежние логотипы с синей птицей. В соцсети также предполагают, что исчезновение черных списков вызвано конфликтом с бывшей подругой певицей Grimes, и жалеют об уходе эпохи.

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