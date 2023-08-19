Илон Маск решил забрать у пользователей X черные списки. Ему напомнили, почему этого делать нельзя

«Мы уберем блок как функцию, оставим ее только для личных сообщений. Она не имеет никакого смысла», — написал глава соцсети. Когда возможность исчезнет из приложения, неизвестно.
Пользователи напомнили Маску, что он не может просто убрать черные списки. Через «Примечания сообщества» они написали, что правила App Store и Google Play требуют от приложений для социальных сетей разрешать пользователям блокировать вредный контент.
По его мнению, блокировки пользователей могут быть проблематичны. «Некоторые пользователи блокируют людей, которых они хотят преследовать и спамить, чтобы те не узнали об этом достаточно быстро», — добавил он.
«Мы можем сделать блокировку более сильной, например, не позволять людям, которых вы отключили, отвечать или цитировать вас. Мы также можем перенести список блокировок в список отключений», — такие варианты предложил Микдад.
«Некоторые даже видят в них своеобразную награду, в смысле „Посмотрите на парня, который не понимает шуток и заблокировал меня“. Они могут лишь усилить травлю», — согласился с ним другой разработчик. «Именно», — добавил Маск.
Пользователи восприняли нововведение в штыки. Часть из них поделилась размерами своих списков с тысячами заблокированных аккаунтов.
Реагируя на бесконечный поток идей от Илона Маска, кто‑то заметил, что из интерфейса приложения до сих пор не пропал «скворечник», хотя миллиардер уже убрал все прежние логотипы с синей птицей. В соцсети также предполагают, что исчезновение черных списков вызвано конфликтом с бывшей подругой певицей Grimes, и жалеют об уходе эпохи.