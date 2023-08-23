«Неужели нет искупления?»: Дженнифер Энистон высказалась против культуры отмены

Дженнифер Энистон высказалась против культуры отмены и объяснила почему в интервью журналу The Wall Street Journal.
«Я так устала от культуры отмены. Я просто не понимаю, что это значит… Неужели нет искупления? Не нужно помещать всех в корзину с Харви Вайнштейном», — сказала она.
По словам актрисы, продюсер никогда не домогался ее, но, несмотря на это, приятных воспоминаний о нем у нее тоже нет. «Он не тот парень, о котором можно сказать: „Боже, я не могу дождаться, когда потусуюсь с Харви“. Никогда. Ты на самом деле такая: „О Боже, ладно, смирись с этим“», — добавила она.
Энистон рассказала, что однажды Вайнштейн приходил к ней на съемки, чтобы предложить роль в фильме. «И я действительно помню, как после этого сознательно пригласила человека пожить в моем трейлере», — подчеркнула актриса.
Ранее Энистон раскритиковала изменение отношения зрителей к юмору за последние десятилетия. Она призналась, что с годами создавать комедии стало сложнее из‑за возросшей чувствительности людей к шуткам. По мнению артистки, теперь с юмором «нужно быть очень осторожным».