«Неужели нет искупления?»: Дженнифер Энистон высказалась против культуры отмены

По словам актрисы, продюсер никогда не домогался ее, но, несмотря на это, приятных воспоминаний о нем у нее тоже нет. «Он не тот парень, о котором можно сказать: „Боже, я не могу дождаться, когда потусуюсь с Харви“. Никогда. Ты на самом деле такая: „О Боже, ладно, смирись с этим“», — добавила она.