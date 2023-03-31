«„Друзей“ считают оскорбительными»: Дженнифер Энистон раскритиковала современное отношение к юмору

Энистон подчеркнула, что создатели шоу никогда не пытались кого‑то задеть или обидеть своими шутками. «Что ж, нам стоило лучше подумать о некоторых вещах, но не думаю, что в то время существовала такая чувствительность, как сегодня», — добавила она.