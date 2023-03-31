«„Друзей“ считают оскорбительными»: Дженнифер Энистон раскритиковала современное отношение к юмору

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная преимущественно по комедийным ролям, раскритиковала то, как изменилось отношение зрителей к юмору за последние десятилетия. Об этом она рассказала AFP.
Энистон призналась, что с годами создавать комедии стало сложнее из‑за возросшей чувствительности людей к шуткам. По мнению артистки, теперь с юмором «нужно быть очень осторожным».
Раньше, как считает актриса, «вы могли пошутить о ханже, и люди бы посмеялись — до коликов». «Это показывало людям, как они нелепы. А сейчас нам не позволено делать что‑то такое», — посетовала Энистон.
Звезда ситкома «Друзья» отметила, что изменилось и отношение к этому культовому сериалу. «Есть целое поколение людей, детей, которые пересматривают эпизоды „Друзей“ и считают их оскорбительными», — сказала актриса.
Энистон подчеркнула, что создатели шоу никогда не пытались кого‑то задеть или обидеть своими шутками. «Что ж, нам стоило лучше подумать о некоторых вещах, но не думаю, что в то время существовала такая чувствительность, как сегодня», — добавила она.
Артистка выразила мнение, что в Голливуде стали снимать меньше комедий в последние годы как раз из‑за современного отношения к юмору. По мнению Энистон, это изменение в индустрии — настоящая трагедия.
«Всем нужно веселье! Миру нужен юмор! Мы не можем относиться к себе слишком серьезно. Особенно в США. Все слишком разделены», — заявила Энистон.
Ее коллега по фильму «Загадочное убийство» и сиквелу Адам Сэндлер добавил, что снимать комедии стало сложнее еще из‑за бюджета. Нынешние зрители, как считает актер, ожидают, что комедии будут такими же визуально впечатляющими, как блокбастеры и дорогостоящие драмы.
«Помнишь, как мы раньше снимали комедии? Нам давали бюджет, не слишком много денег, и говорили: „Делайте с этим все, что сможете“. А теперь все хотят, чтобы фильмы выглядели потрясающе», — пошутил Сэндлер.