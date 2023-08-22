«Gangsta’s Paradise» от лица зубной щетки: в сети завирусился новый нейрокавер

Пользователи соцсетей начали активно репостить ролик с обновленной версией трека «Gangsta’s Paradise» Килиана Маша и Кулио. Теперь его исполняет зубная щетка.
Известные строчки из песни пропали — вместо них только шарканье щетки в такт музыке. Но, признаемся, подпевать от этого меньше не хочется.
Эта интерпретация — работа нейросети Voicify AI. А вот кто стоит за идеей, выяснить непросто — в сети появилось так много видео, что найти первоисточник уже не представляется возможным.
Ранее Егор Летов «исполнил» песню МакSим «Знаешь ли ты», а Винни Пух — перепел System of a Down. «Афиша Daily» рассказывала, что такое нейрокаверы и как можно сгенерировать свой.