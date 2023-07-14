Егор Летов «исполнил» песню МакSим «Знаешь ли ты» в новом нейрокавере

Автор ютуб-канала AI Guitarist создал нейрокавер на песню МакSим «Знаешь ли ты» в исполнении Егора Летова. Нейросеть заменила не только голос певицы на вокал лидера «Гражданской обороны», но и музыку — «Знаешь ли ты» в ИИ-версии играется под узнаваемую акустическую гитару.