Егор Летов «исполнил» песню МакSим «Знаешь ли ты» в новом нейрокавере

Автор ютуб-канала AI Guitarist создал нейрокавер на песню МакSим «Знаешь ли ты» в исполнении Егора Летова. Нейросеть заменила не только голос певицы на вокал лидера «Гражданской обороны», но и музыку — «Знаешь ли ты» в ИИ-версии играется под узнаваемую акустическую гитару.
В комментариях пользователи говорят, что в треке переданы нюансы голоса Летова, а от того лидер ГРОБ звучит как живой. Один из юзеров передает благодарность автору от «миллионов мужчин в возрасте 30–50 годиков».
Трек разлетелся и в твиттере, а пользователь @teh_Moriarty наложил на нейрокавер кадры из живого выступления Летова. Так ИИ-версия трека стала выглядеть еще более реалистично.
На ютубе оригинал трека набрал около 17 тыс. просмотров, в твиттере @KrasniyDoshik — более 66 тыс. На песню обратили внимание некоторые СМИ, включая «Газету.ру».
Недавно звездой соцсетей стал Винни Пух, решивший начать карьеру рокера. При помощи нейросетей герой советских мультфильмов перепел «Toxicity» System of a Down и песни «Короля и Шута». Мы рассказывали об этом феномене и объясняли, как сделать свой нейрокавер.