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По мотивам «Простоквашино» и «Ну, погоди!» выпустят мобильные игры

Виктория Шанина
Сегодня в 17:09

Киностудия «Союзмультфильм» и разработчик «КБ Продакшн» создадут семь обучающих мобильных игр на основе мультсериалов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе студии.

Игры будут сделаны по мотивам «Умки», «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевой коровы», «Енотиков» и других мультфильмов. В них будут интегрированы персонажи киностудии.

Приложения будут рассчитаны на детей дошкольного возраста, рассказал коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов. Они помогут детям научиться считать, развить эрудицию и дадут знания об окружающем мире.

Игры создадут на деньги от гранта Института развития интернета (ИРИ). Сколько именно средств вложат в проект, не уточняется.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал перезапуск советских мультфильмов. Уже вышел фильм «Чебурашка», также планируется ребут «Простоквашино» в формате полнометражки.

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Владимир Чибисов
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